Cannabis hat großen Einfluss aufs Gedächtnis.

Forschende der Washington State University haben 120 regelmäßige Konsumentinnen und Konsumenten eingeladen, eine Bandbreite an Gedächtnistests zu absolvieren. Die bezogen sich zum Beispiel auf persönliche Erlebnisse, auf auswendig Lernen, auf zeitliches oder räumliches Erinnern oder auch darauf, woher eine zu erinnernde Information kam - zum Beispiel von einem Menschen oder aus einem Online-Post. Die Teilnehmenden konsumierten vorher eine kleinere Menge THC, eine größere oder ein Placebo.

Im Ergebnis war die Menge egal. Alle Konsumierenden schnitten in 15 der 21 Gedächtnistests schlechter ab als die Placebo-Gruppe. Sie erinnerten zum Beispiel nicht mehr die Quelle einer Information und manche nannten Wörter, die vorher nirgends auftauchten. Die Forschenden vermuten deshalb, dass Cannabis sogar falsche Erinnerungen im Gehirn verankern kann. Sie sagen: Die Auswirkungen müssten noch genauer untersucht werden, weil die Droge stark verbreitet ist.