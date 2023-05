Kann man seine Sinne nur durch Gedankenkraft schärfen?

Man kann. Forschende der Ruhr-Uni Bochum haben gezeigt, wie man sein Tastempfinden verbessern kann. In ihrem Versuch sollten die Teilnehmenden glauben, dass ihre Finger fünfmal so groß sind wie in Wirklichkeit. Damit das auch klappt, wurden sie professionell hypnotisiert. In dem Zustand sollten sie sich vorstellen, dass ihre Finger entweder fünfmal so groß wie normal sind oder fünfmal so klein. Danach wurde ihr Tastempfinden untersucht, mithilfe von zwei Nadeln, die den Finger berühren. Je besser das Tastgefühl, desto enger können die Nadeln zusammenstehen und werden trotzdem noch als einzelne Berührungen wahrgenommen.

Normalerweise bleibt diese Grenze bei einem Menschen gleich. Die Testpersonen mit den angeblichen Riesenfingern konnten aber engere Nadeln wahrnehmen - wenn sie sich kleinere Finger vorstellten, dann nur weiter entfernte. Ohne Hypnose funktionierte das allerdings nicht.