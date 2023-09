Die weltweit größten Blumen drohen auszusterben.

Alle der über 40 Arten der Gattung Rafflesia sind bedroht - zu diesem Ergebnis kommt ein Botanik-Team unter der Leitung der Universität Oxford. Die Riesenblume, die im südostasiatischen Dschungel wächst, gibt der Wissenschaft große Rätsel auf. Den Großteil ihres Lebens sind Rafflesia-Arten unauffällig: Sie nisten sich als Parasiten in Kletterpflanzen ein. Aber in unregelmäßigen Abständen bilden sie kürbisgroße Blüten, die aufplatzen und nach verrottetem Fleisch riechen.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Das Botanik-Team fordert einen Rettungsplan für die verschiedenen Rafflesia-Arten - bisher werden nur wenige von ihnen auf der Roten Liste gefährdeter Arten geführt. Schwierig sei, dass die Pflanze bisher nicht in Botanischen Gärten gezüchtet werden kann, sondern nur in freier Wildbahn vorkommt und das teilweise mit nur wenigen Exemplaren in bisher ungeschützten Gebieten.