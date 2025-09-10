Zähne nicht im Mund sondern auf der Stirn - hier gehts nicht um Monster, sondern um einen hübsch gepunkteten Fisch, die Gefleckte Seeratte.

Die Männchen dieser Fischart tragen auf der Stirn einen weißen Knopf aus Knorpel mit mehreren spitzen Zähnchen. Damit halten sie bei der Paarung das Weibchen fest.

Ein Biologieteam konnte jetzt nachweisen: Es sind tatsächlich echte Zähne, und keine zahnähnlichen Hautstrukturen, wie zum Beispiel Haie sie haben. Die Forschenden haben Gewebeproben untersucht und die Stirnzähne der Gefleckten Seeratte mit fossilen Vorfahren der Art verglichen. Sie schreiben im Fachmagazin PNAS: Die Zähne auf der Stirn entstehen aus dem gleichen Gewebe wie die im Kiefer. Damit wurde laut den Forschenden zum ersten Mal Zähne außerhalb der Mundhöhle nachgewiesen.

Für die Forschenden zeigt das, wie kreativ Evolution sein kann.