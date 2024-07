Das zeigt eine Studie im Fachjournal Frontiers in Aging Neuroscience, mit knapp 100 Probandinnen zwischen 20 und 75 Jahren. Bei denen wurde die Sensibilität der Haut an drei Körperstellen getestet: an der Wange und am Unterarm plus an der Spitze des Zeigefingers der nicht so starken Hand. Beim Fühlen mit der Fingerspitze schnitten jüngere Frauen besser ab als ältere, bei Unterarm und Wange machte das Alter keinen großen Unterschied.

Härchen helfen beim Fühlen

Für die Forschenden war das eine Überraschung, denn eigentlich hat unbehaarte Haut mehr Tastrezeptoren als behaarte. Die Härchen scheinen aber auch beim Fühlen zu helfen. Und Streicheleinheiten von anderen bekommen wir vor allem an behaarten Stellen - etwa am Kopf. Daher könnte es aus sozialen Gründen sinnvoll sein, dass die Sensibilität der Haut dort länger erhalten bleibt als an den Fingerspitzen. Auch wenn der Streichelnde im Alter vielleicht weniger fühlt.

Die Datenerhebung für die Studie wurde von zwei Kosmetikfirmen mitfinanziert, nach Angaben des Studienteams hatten die aber inhaltlich keinen Einfluss auf die Forschung.