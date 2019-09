Oft sind darunter auch Produkte, die im Supermarkt nicht verkauft wurden, weil sie nicht mehr ganz taufrisch aussehen. Dabei sind sie noch völlig genießbar. Ein Forschungsteam der Uni Houston in den USA hat einen neuen Ansatz entwickelt, solche Lebensmittel attraktiver zu machen, damit sie doch noch gekauft werden. Ihre Idee: Die Produkte in der Werbung vermenschlichen.

Die Forschenden haben eine leicht braune Banane zum Beispiel auf einem Foto in einen Liegestuhl am Strand montiert und ihr einen Hut aufgesetzt. Oder sie legten aus Stücken einer nicht ganz perfekten Gurke ein menschliches Gesicht. Anschließend zeigten sie mehr als 600 Menschen Fotos davon und Bilder, in denen ohne die Vermenschlichung für die Lebensmittel geworben wurde. Die Teilnehmenden bewerteten die sonnenbadende Banane oder die Menschengesicht-Gurke als deutlich attraktiver.

Die Forschenden sagen, dass sich Supermärkte diese Ergebnisse zunutze machen sollten, damit nicht mehr ganz frische Produkte nicht so oft im Müll landen. Zum Beispiel, indem sie spezielle Kampagnen anschieben.