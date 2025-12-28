Skigebiete leben vom Tourismus. Aber wenn es zu voll ist, kann der Spaß wortwörtlich auf der Strecke bleiben.

Das Skigebiet von Madonna di Campiglio in den Dolomiten in Italien lässt deshalb ab heute nur noch eine begrenzte Zahl an Leuten auf die Pisten. 15.000 Tages-Skipässe werden maximal verkauft. Die Betreiber der Bergbahnen sagen, dass sie so mehr Platz auf den Pisten garantieren wollen. Das Limit soll erst mal eine Woche lang getestet werden. Wenn es bei den Gästen gut ankommt, will das Skigebiet das auch über Karneval so machen.

Das Skigebiet von Madonna di Campiglio hat Pisten mit einer Gesamtlänge von mehr als 150 Kilometern - und fast 60 Seilbahnen und Lifte.