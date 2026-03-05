Wir sind ganz vertieft in einen Artikel, aber plötzlich ploppt am Bildschirmrand Werbung auf und das wars mit der Aufmerksamkeit. Aber warum lassen wir uns so leicht ablenken?

Ein Forschungsteam schreibt im Fachjournal PLOS Biology: Es könnte daran liegen, dass unser Gehirn rasend schnell zwischen zwei Zuständen wechselt: Einen, in dem wir uns besonders gut konzentrieren können und einen, in dem wir offen für neue Reize von außen sind.

Gemacht für unsere Vorfahren

Ein Experiment ergab, dass das Hirn von Testpersonen sieben bis zehn Mal pro Sekunde zwischen diesen beiden Zuständen wechselt.

Die Forschenden sagen, für unsere Vorfahren hatte das wahrscheinlich große Vorteile - denn so konnten sie sich auf die Suche nach Essen konzentrieren, merkten aber auch sofort, wenn ihnen ein gefährliches Raubtier über den Weg lief.

Erklärung für ADHS

Laut dem Studienteam könnten die Ergebnisse auch Besonderheiten im Gehirn von Menschen mit ADHS erklären:

Bei ihnen wechselt das Gehirn vielleicht seltener zwischen den Fokus- und Ablenklungs-Zuständen, und deshalb sind sie entweder länger im Hyperfokus oder länger sehr leicht ablenkbar.