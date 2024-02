Irgendwie ist es ja ein Unterschied, ob wir Musik bei Spotify und Co. hören oder live bei einem Konzert.

Forschende der Uni Zürich haben festgestellt, dass unser Gehirn auf Live-Musik anders reagiert - so dass wir davon emotional stärker berührt werden. Für die Studie im Fachjournal PNAS wurde einer Gruppe von Versuchspersonen Musik vorgespielt. Und zwar einmal live von einem Klavierspieler, und dann wurden dieselben Stücke nochmal als normale, voraufgezeichnete Tonaufnahme abgespielt. Dabei wurde die Hirnaktivität gemessen, und es zeigte sich: Bei der Live-Musik war die Hirnregion, die für Emotionen zuständig ist, aktiver - vor allem bei fröhlichen oder traurigen Stellen im Lied, und an Stellen, an denen der Klavierspieler eher improvisierte.

Die Forschenden sagen: Live-Musik stimuliert den Emotions-Bereich des Gehirns stärker und gleichmäßiger als aufgenommene Musik.