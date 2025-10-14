Es gibt viele gute Argumente dafür, mit dem Rauchen aufzuhören - auch, wenn man schon älter ist.

Ein weiteres Argument liefert jetzt eine Studie im Fachjournal The Lancet Healthy Longevity, für die Daten von gut 9.400 Ex-Rauchern und -Raucherinnen ab 40 Jahren analysiert wurden - verglichen mit einer Kontrollgruppe, die weiter rauchte. Das Forschungsteam stellte fest, dass die geistigen Fähigkeiten bei den Menschen, die aufgehört hatten mit den Jahren deutlich weniger zurückgingen als bei den Testpersonen, die weiter rauchten. Bei der Sprachkompetenz beispielsweise ging die Leistungsfähigkeit gegenüber den Rauchern nur um die Hälfte zurück, das Gedächtnis ließ um 20 Prozent weniger nach.

Die Forschenden sehen in ihren Ergebnissen einen weiteren Beleg dafür, dass mit dem Rauchen aufzuhören auch Demenz vorbeugen kann. Denn wenn die geistigen Fähigkeiten langsamer nachlassen, sinkt auch das Demenzrisiko. Um das zu bestätigen, sind aber weitere Untersuchungen nötig.