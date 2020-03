Und manche Gesunde nutzen die Mittel, um zu lernen - angeblich, weil sie leistungsfähiger machen. Aber wie genau wirken Ritalin und Co.? Eine Studie aus den USA, veröffentlicht im Fachmagazin Science, kommt zu dem Schluss: Es ist nicht unbedingt die Leistung, die gesteigert wird, sondern die Motivation.

Ritalin und ähnliche Mittel sorgen dafür, dass den Rezeptoren im Gehirn mehr Dopamin zur Verfügung steht - das sogenannte Glückshormon. Bei Tests mit 50 gesunden Personen fanden die Forschenden heraus, dass sich nach der Einnahme kognitive Prozesse veränderten. Die Probanden dachten weniger daran, was sie investieren müssen und wie viel Aufwand die Arbeit bedeutet und mehr daran, was am Ende bei rumkommt - an den Gewinn.