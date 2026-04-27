Alt, dunkel, verlassen - wenn wir leerstehende Gebäude betreten, kann uns das erschaudern lassen.

Forschende in Kanada haben untersucht, was genau das Gruselgefühl auslöst und haben unter anderem den Stresspegel von 36 Freiwilligen gemessen. Heraus kam, dass die Menschen in leerstehenden Gebäuden nur dann mehr vom Stress-Hormon Cortisol im Speichel hatten, wenn dort Infraschall-Geräusche auf sie eingingen. Infraschall entsteht etwa durch alte Rohre, Heizungsanlagen oder Lüftungsschächte und ist nicht hörbar. Der Körper aber kann ihn unbewusst wahrnehmen. In gleichen Situationen ohne Infraschall kam bei den Teilnehmenden kein entsprechendes Gruselgefühl auf und war auch als erhöhter Cortisol-Spiegel nicht messbar.

Die Forschenden sagen, Infraschall kann bei manchen Menschen nur ein vages Unbehagen auslösen. Bei anderen verstärkt er einen Glauben ans Paranormale, wie zum Beispiel Geister.