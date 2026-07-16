Wenn du im Laden an der Kasse stehst und etwas bezahlst - wie fühlt sich das an? Und macht es für dein Gefühl einen Unterschied, ob du in bar zahlst oder mit der Karte oder dem Handy?

Solchen Fragen ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen, mit dabei auch Forschende der Uniklinik Tübingen.

Für die Studie im Journal of Economic Behavior and Organization haben die Forschenden unter anderem untersucht, was im Gehirn passiert, wenn Menschen Geld ausgeben.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Bezahlen tatsächlich schmerzt - allerdings nicht wie ein körperlicher Schmerz, sondern eher wie ein unangenehmes emotionales Erlebnis.

Zahl-Art hat einen Unterschied

Dabei macht die Art des Zahlens offenbar einen Unterschied. Wer mit Smartphone, Kreditkarte oder über ein Abo bezahlt, erlebt den Verlust des Geldes oft weniger unmittelbar als bei einer Barzahlung.

Das kann möglicherweise dazu verleiten, mehr Geld auszugeben.

