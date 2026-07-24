In zwei bis drei Jahren sollen neue Euro-Geldscheine eingeführt werden - jetzt sind mögliche Designs dafür vorgestellt worden.

Die Europäische Zentralbank EZB hat verschiedene Entwürfe präsentiert, über die alle Bürgerinnen und Bürger online abstimmen können, ab jetzt rund zwei Monate lang. Wahrscheinlich wird sich die EZB Ende des Jahres auf ein Design festlegen.

Beethoven oder Eisvogel

Die Entwürfe zeigen entweder berühmte europäische Persönlichkeiten wie Marie Curie oder Beethoven, oder sie zweigen verschiedene Vögel wie Weißstorch und Eisvogel. Auf der Rückseite sind Insititutionen abgebildet wie das Europäische Parlament oder auch die EZB selbst. Außerdem sind bessere Sicherheitsmerkmale geplant, um Fälschungen zu erschweren.

Der Euro ist gemeinsame Währung von rund 358 Millionen Menschen in 21 Ländern der Europäischen Union.