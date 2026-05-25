Ein gut ausgebautes Bus- und Bahnnetz, genug Arztpraxen, Schulen und Freizeitangebote, dazu noch schnelles Internet: Die Versorgung mit Dienstleistungen ist je nach Wohnort unterschiedlich.

Das Institut der deutschen Wirtschaft hat das für das Unternehmen Philip Morris näher untersucht. Insgesamt am besten ist die Versorgung im Bundesländervergleich demnach in Nordrhein-Westfalen. Am wenigstens bieten Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern.

Die am besten versorgte Kommune ist laut Studie die Stadt Haar, östlich von München. Auf den Plätzen zwei bis vier liegen vier hessische Städte: Offenbach, Frankfurt und Eschborn. Im Durchschnitt sind wiederum die größeren ostdeutschen Städte häufiger "sehr gut" versorgt als die im Westen. Schlusslicht bei der Daseinsvorsorge ist die Gemeinde Hirschthal in Rheinland-Pfalz.

Für die IW-Studie wurde das Angebot der knapp 11.000 Kommunen in Deutschland untersucht. Zusätzlich wurden rund 5000 Personen befragt.