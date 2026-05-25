Das Institut der deutschen Wirtschaft hat das für das Unternehmen Philip Morris näher untersucht. Insgesamt am besten ist die Versorgung im Bundesländervergleich demnach in Nordrhein-Westfalen. Am wenigstens bieten Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern.
Die am besten versorgte Kommune ist laut Studie die Stadt Haar, östlich von München. Auf den Plätzen zwei bis vier liegen vier hessische Städte: Offenbach, Frankfurt und Eschborn. Im Durchschnitt sind wiederum die größeren ostdeutschen Städte häufiger "sehr gut" versorgt als die im Westen. Schlusslicht bei der Daseinsvorsorge ist die Gemeinde Hirschthal in Rheinland-Pfalz.
Für die IW-Studie wurde das Angebot der knapp 11.000 Kommunen in Deutschland untersucht. Zusätzlich wurden rund 5000 Personen befragt.