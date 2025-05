Ein paar Körperzellen könnten reichen, um ziemlich genau zu rekonstruieren, wie jemand aussieht.

Das behaupten Forschende aus China. Sie beschreiben in einer Studie eine von ihnen entwickelte Software, die 3D-Darstellungen von Gesichtern erstellen kann – und das nur anhand einer DNA-Probe. Allerdings wurden die Ergebnisse noch genauer, wenn die Forschenden zusätzlich Informationen wie Alter, Geschlecht und Body-Mass-Index einbezogen. Das entwickelte Modell lieferte 3D-Gesichtsbilder von Personen in unterschiedlichen Altersstufen.

Die Technologie eröffnet neue Möglichkeiten unter anderem, wenn es darum geht, Straftaten aufzuklären - etwa Opfer zu identifizieren. Was das Ermitteln von Tätern angeht, könnte es in vielen Ländern Hürden geben - in Deutschland etwa gibt es strenge Gesetze was den Einsatz von DNA-Analysen angeht. Ein anderes Anwendungsgebiet für die Methode wäre die historische Forschung.