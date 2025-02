Tomaten sind Teil der Alltagsküche. Woran viele vielleicht nicht jeden Tag denken: Sind Tomaten noch grün, sind sie normalerweise giftig.

Grüne Tomaten enthalten hohe Mengen des Giftstoffs Solanin, in der Tomatenvariante heißt es Tomatin. Das kann für Übelkeit und Erbrechen sorgen und in hohen Mengen theoretisch auch tödlich sein.

Forschende haben in einer Studie im Fachmagazin Science nachvollzogen, wie aus der giftigen Tomate eine essbare wird. Dafür haben sie das komplette Erbgut der Tomaten analysiert. Dabei fanden sie ein Protein, das wohl maßgeblich der Auslöser für den Entgiftungsprozess ist. Die Forschenden sagen auch: Fehlt es, bleiben Tomaten giftig. Allerdings hat im Lauf der Geschichte die Zucht von Tomaten dafür gesorgt, dass dieses Protein in Tomaten vorkommt. Es gibt auch einzelne Sorten, die so gezüchtet sind, dass sie grün bleiben und trotzdem genießbar sind.

Tomaten gehören zu den Nachtschattengewächsen, die oft giftig bis sehr giftig sind. Teils sind aber auch nur einzelne Pflanzenteile giftig: Bei Kartoffel sind das Keime oder grüne Stellen in der Schale, die deshalb weggeschnitten werden sollten.