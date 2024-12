Typisch Mädchen oder typisch Junge?

Kinder entwickeln schon früh im Leben Geschlechterstereotype - das zeigt jetzt auch nochmal eine neue Studie des American Institute for Research. Die Forschenden haben Daten von 145.000 Kindern zwischen vier und 17 Jahren aus mehr als 40 Jahren ausgewertet. Ein Ergebnis: Schon mit sechs Jahren denken viele Kinder, Jungs seien in Informatik und Ingenieurwesen besser als Mädchen. Mädchen werden dagegen von Kindern ab 8 in Lesen und Schreiben als überlegen angesehen. Und: Mit zunehmendem Alter verstärken sich die Vorurteile noch. Fähigkeiten in Mathe sehen Kinder dagegen viel neutraler.

Die Forschenden sagen, dass Kinder schon so früh im Leben Geschlechterstereotype entwickeln, liegt vor allem am sozialen Umfeld - gerade zu Hause. Eltern, Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte müssten sensibilisiert werden. Denn: Laut dem Forschungsteam könnten solche Vorurteile das ganze Leben lang Auswirkungen haben - und zum Beispiel dazu führen, dass Mädchen sich weniger in naturwissenschaftlichen Bereichen bewerben.

Die Studie wurde im Fachmagazin Psychological Bulletin veröffentlicht.