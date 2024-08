Die DNA ist schon seit längerem entschlüsselt - aber noch lange nicht verstanden.

Sprich: Die Forschung kann zwar die DNA lesen, weiß aber noch wenig darüber, was in dem genetischen Code drin steht. Ein Forschungsteam will da mit Künstlicher Intelligenz weiterkommen. Denn DNA ist am Ende auch eine Sprache, und deswegen haben die Forschenden jetzt ein KI-Sprachmodell entwickelt, das lernt, "DNA zu sprechen". So wie normale Sprach-KI mit menschlicher Sprache trainiert wurde, wurde die DNA-Sprach-KI mit menschlicher DNA trainiert.

Das Team der Studie im Fachjournal Nature Machine Intelligence hofft, dass man so die biologische Bedeutung der DNA besser verstehen wird. Eine Funktion ist schon vergleichweise gut bekannt: Die DNA enthält Bauanleitungen für Proteine. Aber diese Funktion findet sich nur bei ein bis zwei Prozent unseres Genoms. Beim Verstehen des Rests kratzt die Forschung bisher noch sehr an der Oberfläche, sagt eine beteiligte Wissenschaftlerin.