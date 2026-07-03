Stellt euch vor, ihr verbringt einen entspannten Nachmittag im Garten, da hüpft euch plötzlich eine PINKE Heuschrecke vor die Nase.

Genau das ist Teilnehmenden eines Citizen Science-Projekts in Österreich passiert, konkret in der Stadt Villach in Kärnten. Sie haben das Tier fotografiert und das Bild über eine Plattform an Fachleute vom Naturschutzbund Österreich geschickt. Die sagen: Der pinke Grashüpfer ist echt, und die Ursache für die außergewöhnliche Farbe ist eine sehr seltene Genmutation. Normalerweise sind Heuschrecken ja grün oder braun und damit gut getarnt. Bei der Mutation bildet der Insektenkörper hauptsächlich rötliche Pigmente. Und nur wenn sich zwei Grashüpfer mit dieser Mutation miteinander fortpflanzen, ist der Nachwuchs dann pink. Für den Grashüpfer selbst ist das aber ein Nachteil, denn das leuchtende Pink fällt Fressfeinden sofort ins Auge.

