Die Nordsee liegt direkt vor unserer Haustür - trotzdem gibt es dort immer noch neue Entdeckungen.

Im Fachmagazin Nature Communications lösen Forschende jetzt eines der Nordsee-Rätsel: das des Silverpit-Kraters. Dieser riesige Krater liegt 700 Meter unter dem heutigen Meeresboden, vor der Küste Englands. Das Team hat verschiedene Erklärungsmöglichkeiten ausschließen können: Der Krater ist nicht vom Erdinneren aus entstanden, etwa durch Vulkanaktivität oder durch Salzeinlagerungen - das konnten die Daten und Proben nicht belegen. Die passendere Erklärung ist ein Meteoriteneinschlag. Dafür spricht etwa stark zerbröseltes Gestein aus dem Krater, was nur durch besonders hohen Druck beim Aufschlag entstehen kann.

Einer Simulation zufolge muss vor mehr als 40 Millionen Jahren ein etwa 160 Meter großer Brocken mit rasender Geschwindigkeit (15 Kilometer pro Sekunde) eingeschlagen sein - ein Teil des Untergrunds verdampfte sofort, Wasser und Gestein müssen sich zu einem anderthalb Kilometer hohen Vorhang aufgetürmt haben.



