Das Wissenschaftsportal Spektrum.de hat zusammengefasst, warum nasse Hunde so stinken. Es liegt daran, dass im Hundefell tausende Bakterien und Pilze leben und deren Ausscheidungen ganz schön miefen können. In trockenem Hundehaar riecht man das nicht so. Aber wenn das Fell nass wird, dann werden die Geruchsstoffe aus den Mini-Ausscheidungen gelöst. Sie verdunsten und steigen uns dann in die Nase. Der Stinke-Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass feuchte Luft mehr Geruchsmoleküle aufnimmt. Deshalb ist die Stinkewolke bei nassem Hundefell besonders unangenehm.

Viel Forschung gibt es zu dem Thema nicht, aber ein paar chemische Verbindungen im Hundefell sind schon bekannt. Das Mittel gegen nasses Stinkefell ist übrigens, den Hund zu baden. Dann wird das Fell zwar noch nasser, aber es werden auch die Bakterien-Exkremente weggewaschen. Allerdings dürfen Hunde nicht zu oft gebadet werden, damit der Schutzfilm ihrer Haut bestehen bleibt.