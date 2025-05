Hauskatzen können zwar nicht so gut riechen wie Hunde - aber sie haben trotzdem einen guten Geruchssinn.

Damit können sie zum Beispiel andere Katzen erkennen. Aber können Katzen auch Menschen am Geruch unterscheiden? Das wollte eine Forschungsgruppe der Uni für Landwirtschaft Tokio wissen. Sie haben bei mehreren Menschen Geruchsproben genommen - mit Wattestäbchen unter der Achselhöhle, zwischen den Zehen und hinterm Ohr. Die wurden dann 30 Hauskatzen zum Schnüffeln präsentiert. Ein Abstrich stammte immer von ihrem bekannten Menschen, andere von Fremden. Und es kam raus: Die Katzen verbrachten deutlich mehr Zeit damit, an den unbekannten Gerüchen zu schnuppern, als an denen ihrer Besitzer. Die Forschenden schließen daraus, dass die Tiere den bekannten Geruch schnell erkennen.

Das Forschungsteam bemerkte auch, dass die Katzen fremde Düfte erstmal eher mit dem rechten Nasenloch erschnüffeln, später dann aber zum linken Nasenloch wechseln, wenn ihnen der Geruch vertrauter wird. Für die Wissenschaftler deutet das darauf hin, dass verschiedene Teile des Gehirns für unterschiedliche Schnüffel-Aufgaben zuständig sind – ähnlich wie auch Hunde, Fische und Vögel.

Unklar ist aber noch, ob Katzen bestimmte Menschen nur am Geruch identifizieren können oder ob sie dafür auch noch andere Merkmale wie die Stimme brauchen. Das sollen laut den Forschenden Folgestudien klären. Sie schreiben, dass eine größere Studie mit mehr Katzen auch noch klären könnte, wie Geschlecht und die Persönlichkeit der Katze das Riechverhalten beeinflussen.