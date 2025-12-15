Warum versetzen uns bestimmte Düfte direkt in Weihnachtsstimmung?

Der Erlanger HNO-Mediziner Olaf Conrad hat der Deutschen Presse-Agentur erklärt, dass das etwas mit unserem Gehirn zu tun hat. Gerüche werden im ältesten Teil unseres Gehirns verarbeitet, dem Paleocortex. Dabei läuft der Weg von der Nase ins Hirn sehr direkt - auch an der wichtigen Entscheidungs-Schaltstelle, dem Thalamus, vorbei.

Gerüche werden so direkt emotional verarbeitet, und wir speichern besondere Geruchserlebnisse ohne Datum ab. Das heißt, dass wir beim Zimt-Riechen vom Gefühl direkt z. B. in Omas Küche beim Plätzchenbacken versetzt werden. Weil rund ein Drittel der Erinnerungen im Gedächtnis aus den ersten zehn Lebensjahren stammen, ist die Chance hoch, dass wir dabei in der Kindheit landen.