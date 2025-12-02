Für alle, die auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für Kinder sind, ist diese Info besonders interessant: Die Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie warnt vor bestimmten Substanzen in Geschenken.

Es geht um chemische Verbindungen, die schon in kleinen Mengen das Hormonsystem von Kindern stören - sogenannte endokrine Disruptoren. Sie können beeinflussen, wie Kinder wachsen, wie gut ihr Stoffwechsel funktioniert und wie fruchtbar sie später als Erwachsene sind.

Besonders Kleinkinder sind gefährdet

Solche Chemikalien können unter anderem in Plastikspielzeug, Kuscheltieren und elektronischen Geräten enthalten sein. Auch ältere Second-Hand-Plastikspielzeuge können noch mit inzwischen verbotenen Stoffen belastet sein. Die Fachleute warnen, dass besonders Kleinkinder gefährdet sind, die Dinge anfassen und in den Mund nehmen.

Tipps: Lüften und Reinigen

Die Fachleute empfehlen unter anderem, vorsichtig zu sein bei No-Name-Produkten aus Online-Shops. Weitere Tipps: Aufdringlich riechende Waren meiden, neue Spielzeuge vor dem ersten Gebrauch auslüften und waschbare Produkte vorm Verschenken reinigen.

