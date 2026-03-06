Frauen gelten als empathischer als Männer – das zeigt sich in vielen Studien weltweit. Eine neue Untersuchung deutet jetzt aber darauf hin: Wie groß dieser Unterschied ist, hängt offenbar auch davon ab, wo Menschen leben.

Ein Forschungsteam hat Daten von mehr als 100.000 Personen aus 24 Ländern ausgewertet. Dabei zeigte sich: Je weiter ein Land vom Äquator entfernt liegt, desto größer sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen beim Mitgefühl. In Ländern in der Nähe des Äquators waren die Unterschiede kaum messbar. In nördlicheren Ländern wie den Niederlanden dagegen deutlich stärker.

Die Forschenden vermuten, dass klimatische Bedingungen und gesellschaftliche Rollenbilder dabei eine Rolle spielen könnten. Allerdings hat die Studie, erschienen im Fachjournal Personality and Individual Differences, auch Grenzen: Die Daten beruhen auf Selbsteinschätzungen – und viele untersuchte Länder liegen im Norden. Und: Die Studie zeigt nur, wie groß der Unterschied zwischen Männern und Frauen innerhalb eines Landes ist. Ob Männer im Norden weniger empathisch sind oder Frauen im Süden weniger, lässt sich daraus nicht ableiten.

