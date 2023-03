Eine pralle rote Erdbeere sollte eigentlich süß und aromatisch schmecken - leider ist das nicht immer so.

Das könnte am Pflanzenschutzmittel liegen, wie Forschende aus China herausgefunden haben. Sie haben in Versuchen festgestellt, dass zwei Anti-Pilz-Mittel, die oft für Erdbeeren genutzt werden, die Mechanismen in den Zellen der Pflanzen verändern können.

Konkret hat das Forschungsteam Erdbeeren in drei verschiedenen Gruppen unter gleichen Bedingungen angebaut. Zwei Gruppen wurden mit den Mitteln Boscalid und Difenoconzanol behandelt, die dritte nicht. Als die Erdbeeren reif waren, sahen sie auch alle gleich aus - doch in den Erdbeeren stellten die Forschenden große Unterschiede fest: Die behandelten Erdbeeren hatten weniger Zucker und Nährstoffe, wie zum Beispiel Vitamin C. Einige Zucker waren in Säuren verwandelt worden, dadurch schmeckten die Erdbeeren weniger süß. Und auch andere Geschmacks- und Aromastoffe waren in den behandelten Erdbeeren weniger als in den natürlich gewachsenen.

Bei einer Blindverkostung schmeckten die unbehandelten Erdbeeren allen Testpersonen am besten.