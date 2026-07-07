Auch Hummeln sieht man offenbar an, wenn ihnen etwas nicht schmeckt.

Ein internationales Team, unter anderem aus Guangzhou in China, hat die Insekten mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüttert - und verschiedene Reaktionen beobachtet. Bei Zuckerlösungen streckten die Hummeln eines ihrer Mundwerkzeuge vor. Die Forschenden interpretieren das als eine Art Lippenlecken der Tiere. Bei salzigen und bitteren Flüssigkeiten dagegen wischten die Hummeln die Mundwerkzeuge ab - und ließen laut den Forschenden auch eine Art Kopfschütteln erkennen.

Für die Forschenden ist das ein Hinweis darauf, dass auch Hummeln in einem gewissen Maß zu Emotionen fähig sind.