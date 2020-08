Bisher war die Wissenschaft davon ausgegangen, dass diese Geschmacksreize jeweils selektiv nur von einer Art von Geschmacksnerven aufgenommen werden, in Kombination mit den Geruchsreizen aus der Nase. Jetzt haben Forschende aus den USA das nochmal an Mäusen untersucht und festgestellt: Es gibt offenbar auch sowas wie Breitband-Sensoren, die auf alle Reize ansprechen. Und am besten arbeiten sie, wenn mehrere verschiedene Reize da sind.

Laut dem Wissenschafts-Team geht die Funktion der Nerven sogar noch weiter - vielleicht sind sie wichtig dafür, dass wir überhaupt etwas schmecken können. In den Tests mit Mäusen zeigte sich: Wenn die Breitband-Geschmackszellen ausgeschaltet sind, funktionieren auch die für süß, salzig, bitter und umami nicht mehr. Das könnte auch bei uns Menschen so sein.