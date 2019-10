In der Wüste leben die schnellsten Ameisen der Welt. Wegen ihres glänzenden Körpers heißen sie Silberameisen.

Sie flitzen über den heißen Sandboden, um Tiere zu essen, die die Hitze nicht überlebt haben. Ein Forscher der Universität Ulm wollte die Geschwindigkeit genauer messen und hat zusammen mit Kollegen Kameras aufgebaut, die die Ameisen gefilmt haben. Außerdem nahmen die Forschenden ein paar der Insekten mit nach Deutschland, um sie genauer zu untersuchen und zu schauen, ob sie bei kühleren Temperaturen genauso schnell rennen. Die Forschenden haben gemessen, dass die schnellste Silberameise mehr als 85 Zentimeter pro Sekunde zurücklegen konnte (0,855 m/s). Das ist pro Sekunde 108 mal ihre eigene Körperlänge. Am schnellsten waren die Tiere, wenn es richtig heiß war, also der Boden ungefähr 60 Grad Celsius heiß war. Im Labor in Deutschland, beim Test bei 10 Grad, waren sie deutlich langsamer.



Die Forschenden haben festgestellt, dass die Silberameisen kürzere Beine haben als andere Ameisenarten - und trotzdem schneller sind. Das liegt daran, dass sie die Beinchen extrem schnell schwingen können. Pro Sekunde schafften sie fast 50 Schritte.