Kinder sind teuer - besonders für Mütter.

Es ist ja nicht nur so, dass Klamotten, Urlaube und Ausbildung für die Kinder viel Geld kosten, sondern Mütter verdienen meistens auch noch weniger, wenn sie wieder in den Job einsteigen - nicht nur weniger als Männer, sondern auch als Frauen ohne Kinder. In der Forschung heißt das "Mutterschaftsstrafe". Eine Studie aus Dänemark hat anhand der Daten von mehr als 100.000 Frauen berechnet, wie hoch die ist. Danach summieren sich die Einkommensverluste in 20 Jahren auf 120.000 US-Dollar. Immerhin: 80 Prozent davon wurden durch staatliche Unterstützung aufgefangen. Andere Forschende weisen allerdings darauf hin, dass diese Unterstützung Müttern nichts für die Altersvorsorge bringe. Sie blieben also dauerhaft benachteiligt. Außerdem bestehe der größte Unterschied zwischen Müttern und Vätern. Männer hätten auch mit Kindern gute Chancen auf hoch bezahlte Managementjobs in der Privatwirtschaft, Mütter dagegen nicht.