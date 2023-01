Nirgendwo in Deutschland wohnen so viele Menschen allein in einer Wohnung wie in Regensburg.

Die große Konsumforschungs-Firma GfK hat ausgewertet, wie viele Menschen in Städten und Dörfern jeweils in einem Haushalt leben. In Regensburg gibt es die meisten Single-Haushalte: Dort leben mehr als 52 Prozent der Leute allein. Im deutschlandweiten Durchschnitt leben gut 40 Prozent allein. Viele Single-Haushalte gibt es auch in Erlangen, Leipzig, Nürnberg und Augsburg. Auf dem Land gibt es deutlich weniger Single-Haushalte, dort leben oft Kinder mit im Haushalt. Laut GfK ist die Zahl der Single-Haushalte in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Aber letztes Jahr nicht - da ist sie zum ersten Mal seit langem wieder etwas zurückgegangen.