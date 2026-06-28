Shisha zu rauchen könnte deutlich teurer werden.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet über einen Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums. Angeblich ist geplant, dass die Steuer für Wasserpfeifentabak schrittweise steigt, bis zum Jahr 2030 soll sie sich verdreifachen.

Der Verkaufspreis könnte sich so etwa verdoppeln. Aktuell liegt der Verkaufspreis bei knapp 140 Euro pro Kilo Tabak. Der Bundesverband Wasserpfeifentabak rechnet in Zukunft mit 250 bis 300 Euro pro Kilo. Das könnte dazu führen, dass mehr Shisha-Tabak auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird, um die Steuer zu umgehen.

In Deutschland rauchen schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen Wasserpfeife, zum Teil in Shisha-Bars. Krebsforscher sehen auch dabei Gesundheitsgefahren.