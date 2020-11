Etwa ein bis zwei von 100 Menschen haben diese Fähigkeit. Sie werden "Super-Recognizer" genannt. Forschende aus Australien schreiben in einem Fachmagazin, wie man am besten herausfinden kann, ob jemand so ein "Super-Recognizer" ist. Es gibt dafür seit ein paar Jahren einen speziellen Test und die Forschenden schreiben: Ja, dieser Test ist der beste Weg, um die Gesichts-Erkenner und -Erkennerinnen zu finden. Der Test ist super schwer. Normale Menschen schneiden dabei ziemlich schlecht ab und auch die Super-Recognizer sind bisher nie auf die volle Punktzahl gekommen. Aber sie schneiden in dem Test eben trotzdem sichtbar besser ab als normale Menschen.



Die bisherige Forschung zeigt, dass die Fähigkeit zum Gesichter erkennen wohl mit den Genen zu tun hat. Interessant sind die "Super-Recognizer" deswegen für Gen-Studien, aber auch für Polizeiarbeit.



Der Test, mit dem die Gesichts-Super-Erkenner identifiziert werden können, kann online von jedem gemacht werden. Er dauert ungefähr 20 Minuten.