In einem Gespräch sagt eine Geste mit den Händen manchmal mehr als die Worte selbst.

Je nach Situation gestikulieren wir unterschiedlich: Bei den sogenannten ikonischen Gesten machen die Hände pantomimisch das Gesagte nach, zum Beispiel Boxen. Dieses ikonische Gestikulieren hilft der zuhörenden Person laut einer neuen Studie im Fachblatt Psychological Science wohl besonders gut, den Gesprächsinhalt zu verstehen - und gedanklich vorherzusagen, was der Sprecher oder die Sprecherin als Nächstes sagen wird.

In einem Experiment wurden Testpersonen von einem Avatar gefragt, in welchem Alter sie Tippen auf der Tastatur gelernt hatten - der Begriff "Tippen auf der Tastatur" kam in der Frage aber mit deutlicher Verzögerung. Wenn der Avatar beim Sprechen mit den Fingern Tipp-Bewegungen machte, errieten die Testpersonen deutlich schneller, dass nach dieser Fähigkeit gefragt werden würde. Außerdem waren die Hirnbereiche aktiver, die mit Zukunftsannahmen zusammenhängen.

Laut den Forschenden zeigen ihre Ergebnisse, dass es wichtig ist, Avatare und Roboter mit Gestik zu entwickeln, damit sie von Menschen besser verstanden werden.