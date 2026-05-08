Mit dem Zug ins Ausland fahren statt zu fliegen - das wird offenbar immer beliebter.

Die Deutsche Bahn schreibt, dass letztes Jahr 25 Millionen Reisende mit dem Zug eine europäische Grenze überquert haben. Das sind rund ein Drittel mehr als vor Corona.

Verbindungen nach Prag, Belgien und Frankreich

Deshalb soll es ab dem Sommer zusätzliche Verbindungen geben. Der Zug von Prag über Berlin und Hamburg nach Kopenhagen soll dann zum Beispiel zwei Mal täglich fahren statt wie bisher einmal. Außerdem will die Bahn in Zukunft ein paar zusätzliche Verbindungen nur im Sommer anbieten - zum Beispiel von Köln über Brüssel an die belgische Küste und von Frankfurt nach Bordeaux.

München - Rom wird geprüft

Die Bahn prüft auch weitere Verbindungen. Ein Ziel für 2027 ist eine neue Direktverbindung zwischen München, Mailand und Rom zusammen mit der italienischen Trenitalia und den Österreichischen Bundesbahnen.

Angesichts einer hohen Nachfrage prüft die Bahn zudem, auf der Strecke zwischen Berlin und Paris ein zweites Zugpaar einzusetzen. Die direkte Fahrt dauert derzeit rund acht Stunden. Auch Frankfurt als Zwischenhalt könne profitieren.

Milliardenverluste bei der Bahn

Die Bahn kann die Nachfrage dringend gebrauchen - letztes Jahr hat der Konzern Milliardenverluste gemacht, vor allem, weil sie gerade so viele Strecken sanieren muss.