Australiens führende Wissenschaftsorganisation hat eine Furz-App auf den Markt gebracht.

Kein Witz, sondern durchaus ernst gemeint. Die Forschenden möchten mehr über die Darmgesundheit der Bevölkerung herausfinden. Der Grund: Im Jahr 2021 hatte eine Studie ergeben, dass 60 Prozent der Australier übermäßig Blähungen haben. Viele erklärten außerdem, dass das bei ihnen regelmäßig vorkommt.

Mit der neuen App möchten die Forschenden jetzt die Pups-Muster der Australier besser verstehen. Gesucht werden Menschen ab 14, die drei Tage Angaben über ihre Flatulenzen machen. Abgefragt werden Häufigkeit und auch Eigenschaften wie Geruch, Lautstärke und Dauer. Der Name der neuen App lautet daher passend "Chart your Fart", also: Erfasse deinen Furz.

Die Forschenden betonen, Pupse seien ein ganz natürliches Phänomen und ein Zeichen dafür, dass das Verdauungssystem gut funktioniert. Dabei wird überschüssiges Gas ausgestoßen, das beim Zerlegen und Verarbeiten der Nahrung entsteht. Allerdings hätten Faktoren wie Lebensmittel, Erkrankungen oder sogar die Art, wie Menschen kauen oder schlucken, einen Einfluss darauf, wie der Körper die überschüssigen Gase verarbeite.