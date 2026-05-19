Bei aller Hundeliebe - manche Hunde haben ziemlich schlimm Mundgeruch.

Tierärztinnen und -ärzte verordnen oft Zähneputzen, Antibiotika oder chemische Lösungen. Denn der Grund für den Mundgeruch können Erkrankungen der Maulhöhle sein. Forschende haben jetzt eine Alternative entwickelt. In der Fachzeitschrift Journal of Agricultural and Food Chemistry berichten sie über ein Spray. Es hat bei Hunden sowohl Mundgeruch als auch schädliche Bakterien reduziert.

Dabei kommt ein natürlicher Wirkstoff zum Einsatz. In Melasse - einem Sirup, der bei der Zuckerherstellung entsteht - sind entzündungshemmende Stoffe enthalten. Bei Hunden, die das Spray mit dem Wirkstoff bekamen, zeigte sich nach einer Stunde eine deutliche Verbesserung des Mundgeruchs. Sowohl auf Geruch geschulte Testpersonen als auch Messgeräte nahmen das so wahr. Auch mit der Langzeitwirkung waren die Forschenden zufrieden. Bekamen die Hunde das Spray über 30 Tage, enthielt ihr Speichel geringere Mengen an Aromastoffen, die von schädlichen Bakterien ausgelöst werden.