Wie heilt ein kaputtes Herz am besten? Mit Liebe!

Das gilt nicht nur dann, wenn das Herz durch eine Trennung sprichwörtlich "gebrochen" ist, sondern auch bei einer tatsächlichen Herz-Kreislauf-Erkrankung. Forschende aus Kanada haben Daten dazu verglichen. Sie sagen: Die große Mehrheit der Studien konnte nachweisen, dass sich die Gesundheit von Herzkranken verbessert, wenn bei der Therapie Liebespartner oder -partnerinnen miteinbezogen wurden. Es geht dabei zum Beispiel um Programme für mehr Bewegung oder eine gesündere Ernährung. Wenn dabei auch der Partner involviert war, wirkte sich das bei den Patienten nicht nur positiv auf das Herz aus, sondern auch auf die psychische Gesundheit. Die Forschenden sagen deshalb: Das Gesundheitssystem sollte viel mehr auf solche Programme für Paare setzen.

In der Europäischen Union sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen für ein Drittel aller Todesfälle verantwortlich.