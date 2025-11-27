Junge Erwachsene verbringen im Schnitt sechs Stunden am Tag im Sitzen.

Ein Forschungsteam der britischen Uni Birmingham schreibt dazu, dass dieser Bewegungsmangel für die Blutgefäße zum Problem werden kann, weil die den Körper nicht mehr ordentlich mit Sauerstoff und anderem versorgen. Auf lange Sicht steigt dann das Risiko für zum Beispiel Schlaganfälle oder Herzinfarkte.

Es hat in einem Experiment getestet, ob man sich durch alltägliche Lebensmittel schützen kann. Das Team hat körperlich fitte und weniger fitte Männer mehrere Stunden sitzen lassen und ihnen zum Beispiel Kakao zu trinken gegeben. Denn bestimmte Sorten von Kakao enthalten viele Flavanole. Genau wie Beeren, Äpfel oder einige Tees. Heraus kam, dass die Blutgefäß-Werte der fitten, wie auch der unfitten Männer besser waren als die der Kontrollgruppe.