Rauchen ist schlecht für die Fitness - und zwar egal ob man klassisch Tabak oder E-Zigaretten raucht.

Das ist das Ergebnis einer Studie, die im Fachjournal ERJ Open Research erschienen ist. Untersucht wurde das an 75 jungen, gesunden Erwachsenen, von denen jeweils ein Drittel entweder Tabak oder E-Zigaretten oder gar nicht rauchte. Die Testpersonen sollten Belastungstests auf dem Fahrrad machen.

Dabei kam raus: Die Raucherinnen und Raucher waren körperlich weniger leistungsfähig. Ihre Lunge funktionierte deutlich schlechter als die der Nichtraucher. Sie konnte weniger Sauerstoff aufnehmen und schlechter Kohlendioxid ausatmen. Dadurch gerieten die Raucher und Raucherinnen auch schneller außer Atem. Und: sie hatten bei der gleichen Belastungsstufe deutlich mehr Beinschmerzen als die Nichtraucher. Die Forschenden sagen: Die negativen Folgen von Tabak und E-Zigaretten für die Fitness sind vergleichbar.