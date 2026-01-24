Zwei Tage nur Haferflocken zu essen - das klingt vielleicht langweilig, kann aber offenbar Wunder wirken, wenn der Cholesterinspiegel zu hoch ist.

Das schreiben Forschende aus Bonn im Fachmagazin Nature Communications. Sie haben in einer kleinen Studie ausprobiert, was passiert, wenn Menschen mit Übergewicht, Bluthochdruck und einem erhöhten Blutzuckerspiegel sich zwei Tage lang ausschließlich von Haferflocken ernähren. Dazu ein bisschen Obst und Gemüse war aber erlaubt. Mitglieder einer Kontrollgruppe aßen solange weniger Kalorien, aber keine Haferflocken.

Es stellte sich heraus, dass es nach den zwei Tagen allen besser ging. Bei denen, die nur Haferflocken gegessen hatten, sank der Cholesterinspiegel deutlich - außerdem verloren sie im Schnitt zwei Kilo und der Blutdruck wurde auch weniger. Die Forschenden glauben, dass hin und wieder mal so eine kurze Haferkur helfen kann, das Cholesterin in Schach zu halten und Diabetes vorzubeugen.