In Deutschland sind Schlafstörungen weit verbreitet.

Dazu gibt es jetzt aktuelle Zahlen, vom Robert Koch-Institut. Veröffentlicht ist die Analyse im Journal of Health Monitoring. Jede und jeder dritte Erwachsene kann nicht gut durchschlafen, jede sechste Person hat Probleme beim Einschlafen.

Im Vergleich zu einer früheren Analyse aus der Zeit von 2008 bis 2011 haben inzwischen etwas mehr Menschen Probleme mit dem Schlafen. Für besseren Schlaf empfehlen die Fachleute, auf die eigene Schlafhygiene zu achten. Das heißt zum Beispiel, möglichst immer zu ähnlichen Zeiten ins Bett zu gehen, auf Alkohol und Koffein verzichten und vorm Schlafen nicht noch mal aufs Smartphone schauen.

Für die Analyse wurden Daten von rund 14.000 Frauen und 12.000 Männern aus dem Jahr 2024 ausgewertet.

Mehr zum Thema Schlafen erfahrt ihr auch in unserem Podcast "Über Schlafen".