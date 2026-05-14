Nach dem Abnehmen wieder an Körpergewicht zunehmen - dieser Jojo-Effekt wird bislang eher als gesundheitsschädlich angesehen.

Forschende im Magazin "The Lancet Diabetes & Endocrinology" schätzen das anders ein. Unter anderem ein Gewichtsforscher des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung schreibt darin nach der Neuanalyse mehrerer Studien: Bisher gibt es keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass ein Jojo-Effekt bei Adipositas-Betroffenen zu langfristigen Schäden führen könnte.

Im Gegenteil. Im Artikel heißt es: In den meisten Fällen überwiegend die Vorteile einer Gewichtsabnahme eindeutig die theoretischen Risiken des Jojo-Effekts. Die Erkenntnis sei wichtig, weil viele Menschen davor zurückschrecken, abzunehmen, weil sie befürchten dass ein Jojo-Effekt zu mehr Fett, Muskelabbau, Stoffwechsel- oder Herzkreislauf-Problemen führen könnte.

Die Forschenden raten Adipositas-Betroffenen, Gewicht zu reduzieren, auch wenn es schwer sei, das dauerhaft zu halten. Aber Abnehmen kann ihnen zufolge zu Phasen führen, in denen Stoffwechsel und Lebensqualität besser werden.