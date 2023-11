Viele Profi-Köche schwören beim Kochen auf Gas - und das ist auch eine Möglichkeit für zuhause, die ziemlich schnell geht. Doch sie hat auch Nachteile - unter anderem für die Gesundheit.

Das belegt eine Studie von niederländischen Forschenden. Sie haben in rund 250 Haushalten in sieben verschiedenen Ländern der EU gemessen, wie die Raumluft war. Und dabei haben sie festgestellt, dass in den Haushalten, die mit Gas kochen, das Level von Stickstoffdioxid im Schnitt doppelt so hoch war wie in den Haushalten, die mit Strom kochten - teilweise noch mehrere Stunden nach dem Kochen.

In jedem vierten Haushalt, wo mit Gas gekocht wurde, lag das Level sogar über dem Limit der Weltgesundheitsorganisation. In den anderen Haushalten gab es das Problem nicht. Stickstoffdioxid ist ein Reizgas, das zu Entzündungen in Lunge und Atemwegen führen kann.

Forschende wussten schon, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Stickstoffdioxid und Asthma bei Kindern - bisher hatten sie aber noch nicht beweisen können, dass das Gas auch die Ursache dafür sein kann.