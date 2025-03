Männer mit besserer Spermien-Qualität leben offenbar länger.

Das haben Forschende aus Dänemark herausgefunden. Sie hatten die Daten von fast 80.000 Männern in Dänemark, die in den letzten 60 Jahren für eine Kinderwunschbehandlung ihre Spermien untersuchen ließen. Die Daten zeigen: Männer mit sehr vielen beweglichen Spermien, also mit höherer Sperma-Qualität, lebten im Schnitt zwei bis drei Jahre länger als Männer mit schlechterem Sperma. Die mit dem besseren Sperma wurden im Schnitt etwas über 80 Jahre alt, die mit dem schlechteren wurden durchschnittlich 77,5 Jahre.

Die Forschenden schreiben, dass sie nicht wissen, warum Männer mit besserem Sperma länger leben. Es könnte an bestimmten Krankheiten oder Schadstoffen liegen, die die Samenqualität verschlechtern und zu einem früheren Tod führen. Ein britischer Mediziner hat der Zeitung Guardian gesagt: Männer mit schlechten Spermien-Werten sollten nicht in Panik geraten, aber sie sollten regelmäßig Gesundheits-Checks machen.