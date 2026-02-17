Du bist, was du isst - an dem abgedroschenen Spruch ist eine Menge dran.

Das bestätigt eine Studie von chinesischen Forschenden im Fachmagazin Science Advances: Unter Umständen leben wir dann nämlich länger. Das Forschungsteam hat anhand einer britischen Datenbank mehr als 100.000 Menschen gut zehn Jahre lang immer wieder gefragt, was sie in den letzten 24 Stunden gegessen haben. Und dann zugeordnet, zu welcher als gesund geltenden Ernährungsweise das am ehesten passt. Darunter war die Mediterrane Diät, eine Ernährungsweise, die das Risiko von Diabetes senken soll, und eine pflanzenbasierte Ernährung. Zusätzlich wurden auch die Gene der Versuchspersonen untersucht.

Dann wurde geguckt, was mit 45-Jährigen passiert, die sich gesünder ernährten, im Vergleich zu den ungesündesten Ernährungsweisen. Frauen konnten dadurch im Schnitt rund anderthalb bis etwas über zwei Jahre Lebenszeit dazugewinen, und Männer sogar rund zwei bis drei Jahre.