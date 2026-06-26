Im Büro, im Auto oder zuhause: Wir Menschen in reichen Ländern sitzen den Großteil des Tages.

Im British Journal of Sports Medicine schreiben US-Forschende, dass viele Menschen elf bis zwölf Stunden pro Tag sitzen, in Ländern mit hohem Durchschnitteinkommen. Und dieser Bewegungsmangel löst dann körperliche Erkrankungen aus, ebenso wie psychische.

Gegen diese negativen Folgen haben die Forschenden einen einfachen Plan entwickelt: 5 Minuten Rumgehen pro Stunde. In Experimenten mit tausenden Teilnehmenden über mehrere Tage hat sich das 5-minütige Gehen als gut umsetzbar und effektiv rausgestellt: Herzfrequenz und Stimmung der Teilnehmenden waren besser, sie fühlten sich weniger müde und die stündliche kurze Pause hat sogar ihre Arbeitsleistung verbessert.