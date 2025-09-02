Wenn die Nase schon mehrere Monate lang läuft und verstopft ist, und es außerdem schmerzt hinter Wangen und Augenbrauen - dann sind das Symptome einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung.

Daran leiden fast zehn Prozent aller Menschen weltweit. Sie bekommen als Therapie erst antientzündliche Nasensprays und Nasenspülungen. Wenn das nichts bringt, drei Monate lang Antibiotika, und als letztes Mittel gilt eine Operation, um die Nebenhöhlen zu erweitern. Jetzt hat ein Forschungsteam direkt verglichen, welche gesundheitliche Erleichterung bei chronischer Nebenhöhlenentzündung Antibiotika bringen können und welche eine OP.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin The Lancet, dass sich die Krankheitssymptome bei Teilnehmenden, die operiert wurden, stärker verbessert haben als bei Teilnehmenden, die Antibiotika bekamen. Diese Ergebnisse sollten allerdings überprüft werden, weil die Studie während der Coronapandemie durchgeführt wurde und unklar ist, wie Covid-19 die Nebenhöhlen beeinträchtigt.

