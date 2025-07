Ihr guckt abends auf Smartwatch, Fitnesstracker oder Schrittzähler und ärgert euch? Schon wieder keine 10.000 Schritte geschafft? Wenn's wenigstens 7000 waren, könnt ihr durchatmen: Damit habt ihr schon viel für eure Gesundheit getan!

Eine Übersichtsstudie in The Lancet Public Health zeigt: Schon mit 7000 Schritten am Tag sinkt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (-25 %), Typ-2-Diabetes (-14 %), Depression (-22 %) – und sogar das Risiko, vorzeitig zu sterben (-47 %). Das Forschungsteam hat dafür Daten aus 57 Langzeitstudien mit mehr als 160.000 Erwachsenen ausgewertet.

Für einige Gesundheitsprobleme gilt: Schon ab 4000 Schritten pro Tag gibt es messbare Effekte. Ab etwa 7000 flachen die Verbesserungen ab. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass 7000 Schritte ein realistischeres Ziel sind als die inoffizielle 10.000er-Marke, die bisher immer genannt wurde. Das könnte vor allem für Menschen gelten, die sich wenig bewegen - also eher so bei 2000 Schritten am Tag sind.